En San José de Areocuar realizaron el encendido de luces navideñas más colorido del estado Sucre

Nuevamente, San José de Areocuar, en el estado Sucre, se convirtió en el epicentro de la Navidad, con el encendido de luz del pintoresco poblado, que atrae cada año a cientos de visitantes foráneos.

Instalaciones de luces desde la entrada del pueblo capital de Andrés Mata, recibieron a quienes han hecho una tradición de estar presente al momento de encender las coloridas instalaciones, que van desde trenes y globos, hasta casetas para tomarse fotografías en familia.

La actividad estuvo animada con la presentación de grupos de gaitas, aguinalderos y una orquesta, que se encargaron de poner música y sabor al festejo.

Programa

El alcalde de la localidad, Iliath Veloz, manifestó que se logró un gran ambiente navideño para dar la bienvenida a la temporada más bonita del año.

“El que quiera disfrutar de una bella temporada lo esperamos en San José de Areocuar, somos por tradición la capital de la Navidad en el estado Sucre, tendremos muchas actividades para que nuestros habitantes y visitantes disfruten en paz, porque somos un país, un estado y un municipio de paz”.

Anunció que habrá presentaciones musicales en la plaza José Francisco Bermúdez, un festival navideño de teatro, un concierto el 13 de diciembre y un festival pirotécnico el 31 de diciembre, “y muchas actividades para disfrutar en tranquilidad en un ambiente totalmente navideño”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano