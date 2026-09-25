En parte alta de Pozuelos están sin luz por caída de guaya

Vecinos de la parte alta de Pozuelos reportaron que están sin servicio eléctrico desde las 11:00 am de este jueves 24 de septiembre.

Señalaron que quedaron sin energía luego de que se cayera una guaya, tras la fuerte lluvia registrada ayer en la mañana.

De acuerdo con lo informado por vecinos consultados, la situación afecta a unas 250 familias de las calles Comercio y Bella Vista.

Solo unas viviendas, afirmaron, cuentan con al menos la fase 110v, pero la 220v no funciona en la zona producto de la caída del tendido eléctrico.

Esta situación ya fue reportada a las autoridades a través de la VenApp, pero tras más de 24 horas de lo sucedido, no han tenido una respuesta satisfactorias.

Algunos residentes ya empezaron a trasladar su comida a casas de familiares para poder refrigerarlos.

Esperan que en las próximas horas les ofrezcan una solución.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez