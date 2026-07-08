Conformaron en Bermúdez Comisión Técnica de Evaluación de las estructuras en el municipio

En la mañana de este lunes quedó conformada en Bermúdez, estado Sucre, la Comisión Técnica para la Evaluación de las Estructuras del municipio.

Se trata de un ente conformado por Protección Civil (PC), Ingeniería Municipal, Planeamiento Urbano, la 2da Transformación, bomberos, Sindicatura Municipal, además de ingenieros locales voluntarios, que se encargarán de las inspecciones en las estructuras locales para determinar su estado real.

Las instrucciones para la conformación de la nueva comisión fueron dadas por la gobernadora Jhoanna Carrillo; y el alcalde Julio Rodríguez deberá encargarse de su estructuración y cronograma de actuación.

Sismos

Por otro lado, el coordinador de PC estadal Bermúdez, Carlos Velásquez, informó que se evaluó la totalidad de los planteles educativos y entes de salud, y se determinó que no tienen daños por sismos recientes.

“No hemos visto afectación por sismos en ninguna, el terremoto en Bermúdez fue sentido muy levemente”.

Aclaró que estas inspecciones no son estructurales y que la nueva comisión deberá encargarse de esta tarea.

Sucre / Yumelys Díaz