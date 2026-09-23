En Margarita prepararán 300 litros de fosforera para preservar la receta originaria 

La isla de Margarita se prepara para envolver a residentes y visitantes en los aromas de su tradición marina con la preparación de 300 litros de fosforera en un ambiente costero.

La cita gastronómica tendrá lugar el domingo 27 de septiembre, a partir de las 10:30 am en playa Magnesita, entre las residencias Bahía Dorada y Las Olas en el municipio Maneiro.

Amanda Soriano, representante del Comité de Ferias de Maneiro, anunció el encuentro denominado "Fosforera: 300 litros de sabor", el cual busca estandarizar y certificar la receta tradicional de este plato representativo del oriente venezolano. La iniciativa contempla también validar la marmita o canarín de barro como pieza icónica de la cocina regional.

Durante la actividad, los asistentes podrán presenciar en vivo todo el proceso de elaboración de la sopa inspirada en la propuesta de Chica Guerra, de la mano de estudiantes y tres escuelas de cocina locales. Soriano subrayó el valor de preservar este patrimonio culinario.

"Queremos certificar la receta porque se nos va olvidando lo que hacemos", expresó la vocera desde Pampatar, municipio Maneiro.

El evento reunirá el talento de destacados cocineros locales e invitados. Entre los chefs participantes destacan Miguel Soler, María Fernanda Viera, Cruz Berry Valerio, Pilar Cabrera, Lietmar Mesa, Gabriel Gómez, Jonás Biscaíno, Juan Millán y Luis Castillo. Como invitados especiales asistirán David Yamaguchi, María Gabriela Berrisbeitia, Yliana Milián y Víctor Silva.

Los visitantes podrán adquirir 200 combos especiales que incluirán la fosforera servida en cuencos de alfarería elaborados en el taller El Cercado, un coctel de maridaje y un postre. Lo recaudado se destinará a cubrir los costos de producción y a impulsar las actividades formativas de los alfareros neoespartanos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero