Dirigente propone unificar los sindicatos de la construcción a través de elecciones

José Rafael Hurtado, presidente del Sindicato de la Construcción en el estado Anzoátegui, propone unificar todas las organizaciones de este sector que hay en la entidad a través de unas elecciones.

El vocero aseguró que actualmente existen alrededor de 15 asociaciones que buscan cumplir funciones similares a las que ejerce el sindicato que actualmente preside, por lo que ve necesaria una unificación que tenga como prioridad la voluntad de servicio hacia el trabajador.

"La propuesta la hacemos con mucha humildad, respeto y seriedad, porque veo que hay quienes hablan de unidad de la boca para afuera. La idea es que nos contemos y el que ganó, ganó, mientras que el perdedor lo acepte para así acabar con el desorden", afirmó en una reunión con otros dirigentes.

Respeto

Hurtado se encuentra convencido de que unos comicios internos entre todas las asociaciones que integran el gremio los ayudará a ganar mayor respeto.

"Como se hacía antes de esta descomposición social, todos podemos convivir en un solo sindicato. Que existan facciones con diferentes pensamientos políticos, pero donde se mantenga la convivencia sindical", añadió.

El vocero, quien estuvo acompañado por el secretario general del Sindicato de la Construcción en Anzoátegui, Luis Fernando Figuera, resaltó que es necesario mostrar "madurez sindical", pues es la única forma de recuperar el terreno perdido.

Barcelona / Javier A. Guaipo