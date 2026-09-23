Delcy Rodríguez afirmó ante la ONU que habrá elecciones “para todos” en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde Nueva York, Estados Unidos.

En su discurso, que marca el regreso de Venezuela a este escenario tras ocho años de ausencia, afirmó que habrá elecciones con condiciones de igualdad "para todos" en el país y destacó el diálogo político iniciado con parte de la oposición para avanzar en estos objetivos.

"En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos", precisó ante la ONU.

Durante su declaración de 18 minutos, Rodríguez abogó por el diálogo, el entendimiento y el rechazo a los conflictos.

"Venezuela, que hoy sabe exactamente lo que significa sacar a sus hijos de entre los escombros, extiende su solidaridad incondicional a todos los pueblos que sufren la guerra", dijo.

Vínculo con Estados Unidos

Rodríguez también se refirió al acuerdo petrolero con EE.UU. y lo describió como uno de los "más grandes jamás suscrito". Asimismo, agradeció al presidente americano, Donald Trump, por su disposición para "retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación".

Puerto La Cruz / Redacción web