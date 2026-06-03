En Lomas de Altamira en Anaco piden respuesta sobre pozo de agua inconcluso

Vecinos del sector Lomas de Altamira del municipio Anaco del estado Anzoátegui piden respuesta sobre el proyecto de perforación de un pozo de agua que fue aprobado en consulta pública el año pasado y no fue culminado.

Según testimonios de los residentes, quienes prefirieron omitir sus nombres, el acuífero sería perforado en la calle Granadillo para beneficiar a la mitad de las familias del sector y no fue concluido, pero no han recibido información oficial sobre el destino que se le habría dado a los 10 mil dólares aprobados para su ejecución.

"Lo que dicen los del consejo comunal es que la obra quedó mal o se molestan y no dan explicaciones. Abrieron un hueco y nunca terminaron el pozo. Luego vino el alcalde Jesús Ríos y se comprometió a culminarlo, pero eso quedó así", aseveró uno de los afectados.

Otro residente del sector, ubicado en la zona este de la ciudad gasífera, señaló que se abastecen con otro acuífero y enfatizó que este no cubre la demanda porque en Lomas de Altamira viven más de 500 familias.

"Se supone que este nuevo pozo tendría mayor capacidad, pero no logramos ninguna mejoría en el servicio porque no lo terminaron", indicó.

La comunidad espera que las autoridades municipales y los miembros del consejo comunal aclaren lo que ocurrió con el proyecto y ofrezcan una solución para mejorar el abastecimiento de agua en Lomas de Altamira.

Anaco / Danela Luces