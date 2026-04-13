En la zona sur de Barcelona denuncian constantes cortes eléctricos

Habitantes de varios sectores de la zona sur de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denuncian que desde hace más de dos semanas sufren constantes cortes eléctricos y no hay quién les brinde una respuesta al respecto.

Según señalaron los vecinos de comunidades como Mesones y La Ponderosa, casi a diario les suspenden el servicio, por lapsos que superan las tres horas.

"No sabemos si es por un plan de ahorro o por fallas, porque se va la luz hasta varias veces en el día y el tiempo puede variar, a veces dura una, dos o más de cuatro horas", expresó José Sarmiento.

Por lo menos este lunes, Sarmiento detalló que el servicio sufrió interrupción por dos horas a tempranas horas de la mañana y, cerca del mediodía se les volvió a ir por más de cuatro horas.

"Si es un plan de ahorro de energía que están aplicando, necesitamos que nos informen con detalles de qué se trata, porque no creo que sea necesario que se vaya tantas veces en un día, hay muchos niños y personas mayores que sufren más las consecuencias por el calor que hace", destacó Sarmiento.

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Cabe recordar que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en marzo anunció un plan especial de ahorro energético para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), debido a una sequía y altas temperaturas.

En esa ocasión también hizo un llamado de conciencia a los ciudadanos para que ahorraran energía, por ejemplo adecuadando la temperatura de los aires acondicionados.

Barcelona / Elisa Gómez