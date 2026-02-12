En la UDO se unieron a las manifestaciones en el Día de la Juventud

En la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Barcelona, se unieron a la jornada de manifestaciones convocadas para este jueves 12 de febrero, cuando se celebra el Día de la Juventud.

Pasadas las 10:00 am estudiantes, trabajadores, dirigentes de organizaciones sindicales, entre otros, se concentraron en las afueras de la "Casa Más Alta". Con consignas y pancartas exigieron tanto reivindicaciones salariales como la libertad de todos los detenidos por causas políticas.

El grupo de personas ocupó dos de los canales de la avenida Argimiro Gabaldón (antigua Vía Alterna) por alrededor de una hora y todo transcurrió de manera pacífica. Antes realizaron una asamblea en la escalinata del decanato, donde participaron estudiantes y voceros gremiales.

Valentía

Algunos de los bachilleres que tomaron la palabra en la asamblea inicial de la concentración resaltaron la valentía con la que ha luchado cada generación de jóvenes para hacer valer sus derechos, pese a que, en algunas oportunidades, no sabían a lo que se enfrentaban.

También hablaron en nombre de los que se han tenido que ir del país por diferentes motivos y que han dejado de ver crecer a sus hijos y acompañarlos en su camino, así como de aquellos hijos que han sido privados del abrazo de sus padres.

Exigencias

Tanto en la asamblea como en la manifestación pacífica realizada en la vía pública los voceros sindicales pidieron por la liberación de todos los detenidos por causas políticas, afirmando que no son criminales.

Ignacio Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UDO (Sintraudo), fue insistente en la petición de mejoras salariales para los empleados públicos, así como del regreso de la autonomía presupuestaria a las universidades.

Barcelona / Javier A. Guaipo