En la UDO extienden suspensión de clases y posponen actos de graduación

A pesar de que en principio habían anunciado el reinicio de actividades de manera progresiva, el Consejo Universitario (CU) difundió un nuevo comunicado, en el cual notificó que extendieron la suspensión de clases en el Rectorado y todos los núcleos y extensiones de la Universidad de Oriente (UDO), desde este lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio.

La decisión se produjo luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara que se mantendría la interrupción de las actividades académicas por una semana más en todos los niveles del sistema educativo.

En la notificación difundida a través de las redes sociales, el CU señaló que realizarán la respectiva evaluación para determinar la nueva fecha de reinicio de clases.

Además, el organismo aclaró que se exceptúa de esta suspensión al personal de seguridad y todos aquellos funcionarios que "por la naturaleza de sus cargos" deben permanecer en resguardo de las instalaciones.

El acto de graduación y la imposición de medidas -prevista para los Núcleos de Anzoátegui y Nueva Esparta- que se llevarían a cabo el jueves 2 de julio también fueron reprogramados por el Consejo Universitario.

USM sin clases

Mediante un comunicado, la Universidad Santa María (USM) también anunció que se mantendría la suspensión de actividades académicas, debido a que la institución se encuentra de "luto profundo, corazón roto y una inmensa tristeza".

"Nos unimos al duelo nacional ante la trágica pérdida de valiosos estudiantes y otros queridos integrantes de nuestra comunidad usemista", reza el documento difundido en redes sociales.

La USM invitó a la población a mantener las cadenas de oración por la situación del país y mostró su agradecimiento y respaldo a los equipos de rescate, personal de salud y voluntarios que se encuentran en las zonas afectadas realizando labores de búsqueda.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez