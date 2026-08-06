Detuvieron a joven de 19 años por presuntas lesiones contra una adolescente en Cumaná

Funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Sucre (Iapms) detuvieron a un joven de 19 años de edad por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones en perjuicio de una adolescente, en un procedimiento efectuado en el sector Voluntad de Dios, ubicado en el barrio La Llanada de Cumaná.

El detenido fue identificado como Jesús Gabriel Bosque Bárcenas, de 19 años.

Según el reporte policial, una ciudadana acudió al Centro de Coordinación Policial (CCP)en compañía de su hija, de 16 años de edad, para formular una denuncia por presuntas lesiones.

En cumplimiento de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), la identidad de la víctima se mantiene bajo reserva.

Tras recibir la denuncia, una comisión adscrita al servicio de vigilancia y patrullaje inició las diligencias correspondientes, logrando la aprehensión del ciudadano señalado.

El joven quedó a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, organismo que continuará con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente para determinar las responsabilidades en el caso.

Cumaná / Lino Castañeda