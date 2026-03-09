En la Consulta Nacional Popular en Nueva Esparta, la escasa presencia de votantes fue una constante

Las elecciones por la Consulta Nacional Popular se realizaron ayer en el estado Nueva Esparta con centros de votación con baja afluencia de votantes. En la mayoría de los municipios, a pesar de que el registro electoral estaba abierto y podían votar desde los 15 años, la asistencia de personas brilló por su ausencia.

Uno de los centros que mostró más votantes fue el Grupo Zulia en Porlamar, el cual normalmente sirve como termómetro en cualquier proceso electoral en la región insular. Ahí votó el alcalde de Mariño, Eneas González, quien explicó que las propuestas se han centrado principalmente en el fortalecimiento de la socioproductividad y la optimización de los servicios públicos, áreas vitales para el desarrollo económico y social del municipio. En la Ciudad Marinera se presentaron más de 90 proyectos comunitarios, de los cuales 13 serán seleccionados.

La gobernadora Marisel Velásquez señaló que gracias a la gestión de las mujeres en los 64 circuitos comunales, se han postulado proyectos prioritarios en áreas críticas como servicios públicos y educación. Mencionó que la capacidad administrativa demostrada por las comunidades ha permitido ejecutar obras con eficiencia, citando como ejemplo la recuperación de infraestructuras donde la mano de obra y la contraloría femenina han sido determinantes para el éxito.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 71 Nueva Esparta, vicealmirante Pedro Elías González Rubio, reseñó que el proceso se desenvolvió sin novedades negativas y en total normalidad. La seguridad del evento estuvo respaldada por un contingente de 1.380 efectivos, que incluye personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana.

Para un grupo de ciudadanos que circulaban por el centro de Porlamar, esta jornada no los motivaba a participar. "No voy a perder mi tiempo votando en ese proceso. Al final, escogen el proyecto que más les convenga a las del Concejo Comunal o a la Alcaldía. No lo que realmente quiera la comunidad", dijo María Rojas, vecina del sector Táchira de Mariño.

Carmen González, de la avenida 4 de Mayo, señaló que ha participado en otras Consultas Populares con la intención de resolver problemas de su zona, pero estos no se ejecutan. "Ya me cansé, dije, no vengo más a esos shows políticos".

Alirio Marcano, habitante de Los Delfines, aseguró que sí participó porque en las otras consultas han aplicado el proyecto elegido por los vecinos. "Nosotros votamos por dotar un ambulatorio y lo hicieron; de algo sirve. Yo sí voté; además, fue rápido el proceso".

Luego de este proceso, si la región insular cumple con la meta de participación, el Gobierno Nacional apoyará 50 proyectos más.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero