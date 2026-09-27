Zelenski pide firmeza y coherencia a países con influencia sobre Rusia para lograr la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenki, pidió este domingo firmeza y coherencia a aquellos países que pueden ejercer influencia sobre Rusia con el fin de alcanzar la paz.

"Trabajamos constantemente con Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros socios para reforzar nuestra defensa y promover una diplomacia efectiva. Pero, lamentablemente, lo que falta es una postura firme y coherente por parte de China e India, Brasil y Sudáfrica, los países del G20 y el Sur Global", escribió Zelenski en un mensaje en X.

Según el presidente, "de hecho, cada uno de estos países tiene influencia sobre Rusia y puede contribuir a que la paz se haga realidad".

Subrayó que garantizar una seguridad digna en Ucrania significa reforzar la seguridad y la estabilidad a escala global.

Zelenski recordó que sólo en esta última semana, los rusos lanzaron más de 2.200 drones de ataque, unas 1.650 bombas aéreas y 38 misiles de diversos tipos, muchos de ellos balísticos, contra Ucrania.

Lamentó que también anoche hubiera víctimas mortales como consecuencia de los ataques rusos, tres en la región de Zaporiyia y otra más, en Kiev.

Agregó que durante la noche edificios residenciales, infraestructuras energéticas y otras infraestructuras civiles de las regiones de Odesa, Járkov, Sumi, Mikoláyiv, Jersón, Poltava, Zhitómir y Kiev fueron objeto de los ataques rusos.

También el la mañana del domingo, los rusos atacaron dos veces un centro de datos en Kiev, y en el primer de ellos, tres personas resultaron heridas, entre ellas dos niños, señaló.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 18.00 horas (16.00 GMT) del sábado 170 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, 76 de ellos de motor a reacción, Gerbera y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Oriol, Kursk, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según datos preliminares de las 07.30 (05.30 GMT) del domingo, la defensa antiaérea ucraniana logró derribar o neutralizar 147 drones.

Se registraron impactos en 18 lugares, así como la caída de restos de drones derribados en otros ocho.

A la hora de la publicación del parte, la Fuerza Aérea advertía de que el ataque continuaba con varios drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano.

Berlín / EFE