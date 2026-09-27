Alcaldía de Lechería reactiva y moderniza los semáforos del Crucero

El alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira, anunció la renovación y puesta en marcha del sistema de semáforos en la intersección conocida como el Crucero de Lechería.

A través de un mensaje en las redes sociales, la autoridad municipal detalló los trabajos de infraestructura ejecutados para optimizar el tránsito vial en este importante punto de la ciudad.

Entre las labores realizadas, las cuadrillas sustituyeron las carcasas, luminarias, pantallas y luces anteriores por equipos totalmente nuevos. Asimismo, la intervención incluyó el reemplazo de la gran mayoría del cableado eléctrico y la reparación de los controladores.

"Ya están 100% operativos todos los cruces del semáforo del Crucero de Lechería", afirmó Ferreira, quien además destacó que estas mejoras garantizarán el funcionamiento a largo plazo de la señalización vial en el sector.

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Con esta obra, el ayuntamiento busca reforzar la seguridad vial y agilizar la circulación de los conductores que transitan por la zona.

Lechería / Redacción web