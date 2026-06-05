En el sector Cemovisú de Santa Ana llevan 12 años afectados por cloaca desbordada

Desde hace al menos 12 años los vecinos del sector Cemovisú de Santa Ana, específicamente quienes viven en la calle Monagas, están afectados por el desbordamiento de aguas servidas sin que hasta ahora las autoridades municipales hayan solucionado el problema.

Cristóbal Barrios, habitante de ese sector, relató que los gobiernos de turno no han dado respuesta a las solicitudes de la comunidad y la última vez que fue saneada el área en la que predominan los olores fétidos fue hace tres años.

"Lo hizo un aspirante a la alcaldía, que también era oficialista, de manera espontánea a ver si quedaban como candidato. Ese achique fue hace aproximadamente tres años. Por parte de la alcaldía se hacen de la vista gorda. Pasan por acá a cada momento, pero no se detienen a buscar una solución", aseveró.

Agregó que varias personas que residen en la zona y sufren enfermedades respiratorias se han visto afectadas por los "olores infernales".

Santa Ana / Danela Luces