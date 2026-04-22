En El Espejo I de Barcelona esperan la reparación de un colector

Vecinos de El Espejo, comunidad situada en la Calle Oriente de Barcelona, expresaron su preocupación por la falta de respuesta de las entidades estadales. "Es una zona de foco de contaminación y es un peligro en temporada de lluvias", señaló Pedro Rondón, vocero de la mesa técnica de aguas de la comunidad, quien presentó un proyecto con la alcaldía, en el que se garantizaba la reparación de los colectores durante el primer trimestre del año. Sin embargo, no se ha cumplido.

Rondón aclaró que existen dos colectores cloacales en mal estado a lo largo de la zona, pero que la zona con mayor afectación es el cruce entre las calles Oriente y Negro Primero, en la que escombros reposan en el medio, rodeados de aguas servidas.

También explicó que el costo de las reparaciones sobrepasa el estipulado en la Ley de Comunas. Mencionó que supera los 10 mil dólares de financiación requerida.

Otros ciudadanos del Barrio El Espejo I expresaron su impotencia por el desborde de aguas negras.

Jesús Mejías aseguró que tiene 50 años lidiando con lo mismo. “Llevo toda mi vida viviendo aquí y nunca han reparado esto. Somos nosotros los que vivimos con las cloacas afuera de la puerta”, denunció.

Gustavo Rengel, habitante de la comunidad, describió la situación en pocas palabras: “Cuando llueve… horrible” y enfatizó la falta de atención que el Estado le da a las malas condiciones de la calle y que afectan a todos los habitantes del sector.

Barcelona / Stéfano Liberale