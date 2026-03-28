En el Callejón Democracia de Guamachito llevan años con problemas de cloacas

Quienes viven en el Callejón Democracia de Guamachito, en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denunciaron que su zona es sinónimo de mal olor. ¿Por qué? Pues porque llevan más de 10 años con un problema de aguas servidas al que calificaron como grave.

Vecinos indicaron que hay un colector caído en el cruce que da hacia la calle 24 de Julio y eso mantiene el área con olores desagradables, razón por la que intentan permanecer el menor tiempo posible en la parte externa de sus casas. Aún así, señalaron que en el lugar suelen haber brotes de diferentes enfermedades, que ellos atribuyen al foco de contaminación.

También indicaron que el canal que atraviesa la comunidad no recibe el mantenimiento adecuado y en temporada de lluvias el mismo colapsa, afectando tanto esa calle como las aledañas. Eso sin contar que en ocasiones se les mete el agua a sus casas e incluso se desbordan en los baños.

Problema de vieja data

Ersenia Álvarez aseguró que las decenas de casas que hay entre el Callejón Democracia y calles cercanas se llenan de cloacas principalmente en temporada de precipitaciones.

"Ese canal que pasa por aquí se desborda por todos lados y afecta por lo menos tres calles. Desde que tengo uso de razón tenemos ese problema, pero desde hace varios años empeoró. Nos quejamos pero nadie viene a solucionar. Vienen, toman fotos, pero hasta ahí", afirmó.

A juicio de Yajaira Cumana, quien tiene a pocos metros de su hogar el punto donde se derraman constantemente las aguas servidas, la situación es grave. "Es muy contaminante, sobre todo por los niños, y es muy fuerte el olor".

También mostró su preocupación porque para ellos las lluvias son sinónimo de anegación tanto en la calle como en sus viviendas, razón por la que espera que las autoridades gubernamentales los tomen en cuenta para brindarles una solución.

Enfermedades

Cumana comentó que a su nieta le dio dengue y agregó que "a veces le pica el cuerpo y no sabemos de qué", aunque presume que se deba a la constante exposición al foco de contaminación. "Yo digo que por eso es que se proliferan más esas enfermedades".

José Luis Gago enfatizó en el llamado a la alcaldía, gobernación y demás autoridades para que atiendan el problema, que para él es delicado.

"Todas esas aguas se están metiendo para las casas. Hay muchos niños con sarna, aquí había dengue, había paludismo y por eso necesitamos que nos ayuden", expresó.

El señor reiteró que necesitan la limpieza profunda del canal, incluyendo el embaulamiento, pues cree que así disminuirán las posibilidades de que se desborde.

Barcelona / Javier A. Guaipo