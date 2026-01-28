En el Ateneo de Carúpano dictarán un taller de museografía y curaduría dirigido a estudiantes y artistas locales

Desde este martes y hasta el próximo jueves 29 de enero, se estará realizando en el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, el primer taller de museología y curaduría, dictado por el coordinador de Artes Plásticas de la Fundación Casa Andrés Mata, José Silva.

El ponente de la actividad, que se realiza en la sala de usos múltiples del ente cultural, explicó que se trata de aportar herramientas prácticas a los participantes, para que puedan diseñar exposiciones artísticas.

En este caso, los participantes son 15 estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte) y un grupo de artistas plásticos locales, que durante las jornadas de formación han ido recibiendo toda la información relacionada con el montaje artístico y el tratamiento a las obras de arte que se presentan.

Explicó que la iniciativa partió desde el cuerpo docente de la Unearte, con el fin de ampliar los conocimientos de los estudiantes de Artes Plásticas.

Agregó que este jueves, con la finalización del taller, los estudiantes deberán hacer el montaje de las obras, ya con la identificación de las obras y de los artistas a exponer.

Sucre / Corresponsalía Carúpano