En Cantaura renovaron Consagración del país al Santísimo Sacramento del Altar

La tarde de este domingo, 5 de julio, decenas de feligreses asistieron a la misa solemne en el Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria, ubicado en Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui, con motivo de renovar la Consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar, en conmemoración de los 127 años de este profundo acto de fe.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el presbítero Félix José Figueroa Wettel, quien durante la Eucaristía destacó la importancia de orar por todas las personas que están en sufrimiento por la catástrofe ocurrida el 24 de junio.

El párroco hizo un llamado a permanecer en oración y mantener la unión como pueblo santo durante este difícil momento que atraviesa el país.

Luego de la misa se realizó una procesión con el Santísimo Sacramento y posteriormente los asistentes rezaron un rosario por todos los caídos en los terremotos.

Cantaura / Danela Luces