En Campo Claro denuncian fallas de los servicios públicos

Habitantes del sector Campo Claro, en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denunciaron múltiples fallas en los servicios públicos.

Vecinos consultados expresaron opiniones encontradas con respecto al mayor problema de la comunidad, pues algunos apuntan a la red de cloacas y otros a la distribución de agua potable.

Entre las calles Orinoco, Sucre y San Román los lugareños indicaron que por allí los afectan los líquidos residuales desbordados, pues hay colectores caídos desde hace varios años y hasta el momento siguen sin ser reparados. A lo anterior le sumaron que hay tramos con alcantarillas rotas, lo que dificulta el tránsito vehicular.

Sin embargo, en el Callejón San Román y parte de la calle Sucre se quejaron fue del acceso al agua potable. Moradores señalaron que el líquido no sale con la frecuencia que quisieran y agregaron que cuando llega, la presión no es lo suficientemente fuerte como para abastecer a todas las viviendas.

Falla de vieja data

Vecinos como Omar Blanco comentaron que en la intersección entre las calles Orinoco y San Román hay un colector caído, razón por la que constantemente hay aguas servidas derramándose.

Agregó que una situación similar ocurre en el cruce entre la misma calle Orinoco y la Sucre, y en ambos casos se puede observar el líquido putrefacto estancado.

"La situación más grave que tenemos es las cloacas y también la pavimentación. Pero al romper para arreglar las cloacas, tienen que pavimentar porque no pueden dejar eso así", expresó Omar Blanco.

El señor espera que la solución de los dos problemas mencionados llegue en un futuro cercano, aunque admitió que no tiene ningún tipo de certeza de que eso vaya a ocurrir.

Blanco acotó que cuando se registran lluvias fuertes varias de las calles quedan colapsadas, al punto de que no hayan por dónde salir.

Proyecto

El morador también dijo que esa esperanza de que se hagan las reparaciones pertinentes está basada en que el consejo comunal de la zona ha hablado de proyectos para asfaltar, pero de momento no se ve nada concreto.

De hecho, otro habitante del sector, quien se identificó como Argenis Medina y dijo ser miembro del citado consejo comunal, afirmó que semanas atrás hubo una reunión en la que se tocó ese tema.

"Los jefes de la comuna dijeron que íbamos a asfaltar todas las calles de aquí de Campo Claro, pero no han venido. Lo bueno es que al menos pusieron el aseo y ese servicio ha estado funcionando bien", aseveró.

Agua

Para Elena Abad, quien vive en el Callejón San Román, la principal preocupación es el agua. Y es que, según relató, en su casa no llega el líquido por tuberías y debe pagar por la recarga de botellones o pedir el favor en casa de vecinos donde sí cuentan con el recurso a través de la red de distribución.

"La necesitamos con urgencia. Hay niños, hay enfermos, hay gente que están en cama, que no hayan cómo bañarse. Tienen que cargar el agua o comprarla y cada envase son 100 bolívares, pero una no alcanza. Yo por lo menos tengo que comprar siete todos los días, o cinco", resaltó.

A su vez Argenis Medina señaló que en su vivienda el recurso a veces llega una semana completa, pero pasan otros siete días sin recibirlo, lo que refleja la irregularidad. No obstante, considera que actualmente no hay tanta dificultad como en años anteriores para acceder al líquido, lo cual considera positivo.

Barcelona / Javier A. Guaipo