En Campo Alegre esperan solución de Corpoelec tras incendio de transformadores

Habitantes del sector Campo Alegre de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, esperan por una solución de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) tras el incendio de transformadores registrado la noche del jueves 24 de septiembre.

Según indicaron los vecinos, voceros del ente les indicaron que en el transcurso de este viernes ejecutarán las labores de sustitución de los tres equipos dañados, que hasta las 11:00 am mantenían totalmente a oscuras a quienes residen en las calles Páez, San Salvador y Campo Alegre.

Luis Rebanales, uno de los moradores de la comunidad, además contó que se llevaron un gran susto con la explosión y posterior incendio. Pese a que inicialmente habían reportado heridos a raíz del suceso, los lugareños aclararon que se trató de un joven que iba pasando en bicicleta al que le salpicó aceite, pero la situación no pasó a mayores.

Avisos ignorados

Fidia Rivas, habitante del sector Campo Alegre, comentó que el transformador que explotó llevaba alrededor de tres años con fallas, las cuales reportaron en varias oportunidades, aunque no tuvieron respuesta.

“Lo que nos decían era que cuando se dañaran los tres, vendrían a cambiarlos. Anoche mismo vino gente de Corpoelec y nos dijeron que hoy (viernes) vendrían a solventar, pero ya valos para mediodía y aún nada”, afirmó.

La señora agregó que son más de 50 las viviendas afectadas, las cuales quedaron sin energía eléctrica al momento del estallido, pasadas las 7:00 pm del jueves.

Barcelona / Javier A. Guaipo