En Aragua de Barcelona se quedaron sin agua desde hace cinco días

Los habitantes del municipio Aragua, en la zona centro del estado Anzoátegui, viven un drama por las fallas recurrentes en el suministro de agua por tuberías, lo que deriva en un servicio intermitente y deficiente.

Según datos recopilados por El Tiempo, sólo en los últimos dos meses se han registrado al menos cinco interrupciones en el surtido debido a daños en los equipos de la torre toma de la planta potabilizadora. La última paralización de las labores de bombeo se produjo el domingo, 20 de septiembre, dejando sin agua a toda la población de Aragua de Barcelona.

"Vivo en la calle Anzoátegui, en Casco Central, y no recibo agua desde hace más de una semana porque hay un cronograma y el servicio está sectorizado. Hay otros sectores que les llegó el domingo y desde ese día no hay agua en todo el pueblo. Esto cada día está más crítico", aseveró Nevia Pinto.

Agregó que los residentes de las calles Páez, Barroso, Freites y Bolívar, entre otros, están en la misma situación.

"El domingo llegó por una hora y veinte minutos más o menos. No tuvimos mucho tiempo para almacenar y terminar los quehaceres de la casa. Este problema del agua parece que no tiene solución", dijo Mary Carmen Martínez.

Según la información extraoficial que manejan los vecinos, la interrupción del servicio sería causada por una deficiencia en el motor de la bomba de la planta potabilizadora.

Se conoció que, al parecer, el personal de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) trasladó el equipo hasta Barcelona para que sea reparado.

Mientras tanto, la comunidad de Aragua exhorta a las autoridades competentes a agilizar las labores que permitan restablecer el servicio para poner fin a la crisis hídrica que se ha agudizado en los últimos meses.

Aragua de Barcelona / Danela Luces