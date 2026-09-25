Alertan que altas temperaturas en Nueva Esparta amenazan la salud de la población

Las elevadas temperaturas registradas en el estado Nueva Esparta están afectando de forma directa el bienestar de los ciudadanos. El presidente del Colegio de Médicos de la entidad, José Antonio Narváez, alertó que el intenso calor se ha convertido en un factor de riesgo diario para la población debido a la exposición prolongada al sol y la deshidratación.

Narváez explicó que las patologías asociadas a las altas temperaturas se han incrementado de manera notable en las últimas semanas.

"Estamos viendo un aumento preocupante en los casos de golpes de calor, descompensaciones cardiovasculares y afectaciones en la piel que requieren atención inmediata", señaló desde Porlamar, municipio Mariño.

El especialista sugirió a la comunidad tomar previsiones para evitar complicaciones mayores en la salud.

"Es fundamental mantener una hidratación constante con agua, usar ropa fresca y evitar salir a la calle durante las horas donde la radiación solar es más fuerte", aconsejó el vocero gremial para hacer frente al clima en la región insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero