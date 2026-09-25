Benjamín Rausseo bajo observación médica tras sufrir un evento cardiovascular

El empresario y comediante Benjamín Rausseo, conocido popularmente como "Er Conde del Guácharo", ingresó de emergencia a un centro de salud tras presentar un repentino evento cardiovascular. En la actualidad, permanece bajo supervisión médica fuera de peligro. La información la dio a conocer el periodista William Guzmán.

El hecho ocurrió el miércoles 23 de septiembre. En ese momento, el artista realizaba labores de inspección en la obra de expansión del conjunto residencial Atlantis, proyecto ubicado en la ciudad de El Tiger, zona sur del estado Anzoátegui.

Tras la manifestación de los síntomas ante sus trabajadores, el equipo presente activó de inmediato los protocolos de auxilio. Posterior a la primera atención, personal médico coordinó su traslado a una clínica de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, donde recibe estrictos controles para su recuperación.

El comediante mantendrá un seguimiento preventivo para evitar complicaciones posteriores, dado su historial con percances similares. Fuentes de su entorno atribuyen este episodio a altos niveles de estrés y a la exigente carga laboral que asumió recientemente para retomar el control directo de sus empresas.

Puerto La Cruz / Redacción web