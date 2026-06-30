En Bermúdez se volcaron a los centros de acopio para entregar su aporte a los afectados del terremoto

La respuesta del pueblo de Bermúdez, en el estado Sucre, ha sido masiva, ante las peticiones de ayuda desde Caracas y La Guaira, luego del devastador doble terremoto de este miércoles 24 de junio.

En ese municipio se han multiplicado los centros de acopio en iglesias, organizaciones no gubernamentales, organismos estadales y hasta al aire libre.

En la plaza Bermúdez, la Asociación de Comerciantes Informales, montó, desde este viernes bien temprano, su centro de acopio, donde recibían sabanas, alimentos no perecederos, ropa en buen estado y artículos de higiene, entre otros insumos.

Lisbeth Urgüelles, trabajadora del sector, explicó que quisieron sumarse porque el deseo es ayudar lo más que se pueda.

Los informales iban a estar todo el día viernes en la plaza y el sábado, en el autobús que los lleva a hacer compras mensuales, se trasladarán al Junquito, donde muchos miembros de la asociación tienen amigos y relacionados directos por la actividad.

Explicaron que desde allá les hicieron las peticiones de ayuda y se van muy temprano a prestar apoyo.

Lista

Pero los centros de acopio se encuentran abiertos desde este jueves en entes como la Casa la Caridad Santa Ana, las iglesias Santa Rosa, San Rafael y casi todas las de la zona de Paria; el 1X10 del Buen Gobierno, la urbanización Miramontes, la calle 8 de Charallave, el liceo privado José Francisco Bermúdez, el Circuito Judicial, las sedes de la fiscalía, Buscarúpano en el terminal y la Universidad Politécnica de Paria; la cancha techada de Playa Grande, distribuidoras y comercios privados, entre otros.

También cabe resaltar el aporte de los clubes de motorizados como el Weekend Riders o el Dragon Riders, así como todas las líneas de taxis, camiones y líneas de mototaxis, que se sumaron a la recolección de insumos de forma gratuita, como un aporte para ayudar a las víctimas de esta tragedia que afecta a toda Venezuela.

Francis Ordaz, del Weekend Riders, precisó que la recogida de los insumos se hace a domicilio, de manera tal que los aportantes no deban trasladarse a los centros.

Los insumos se concentraron en la sede del 1x10 del Buen Gobierno, y en la noche del jueves salió un primer convoy de camiones a Caracas.

Sucre / Yumelys Díaz