En Bermúdez realizaron encuentro para planificar promoción de derechos humanos en Sucre

En Carúpano, capital del municipio Bermúdez del estado Sucre, se realizó una jornada de trabajo con el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, con el fin de realizar una planificación y una ruta de trabajo, en torno al tema, con las instituciones del área.

Gregory Mendoza, coordinador en la entidad del movimiento, explicó que se reunieron con los entes que tienen a su cargo la atención a los derechos humanos, para establecer acciones en torno a la promoción del tema y la cultura de paz.

Señaló que el movimiento tiene a su cargo llevar todas esas políticas a las comunidades y en este primer encuentro, buscaban hacer la presentación de la ruta de trabajo, para avanzar hacia una presentación formal.

Aclaró que se trata de un movimiento nacional, que viene desde la Vicepresidencia Sectorial y Territorial y desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos.

Entes

Precisó que en la actividad participaron la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremos, jueces de paz comunales, Ministerio Público, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entes de protección de adultos mayores, y todas las instituciones garantes en el respeto y promoción de los derechos humanos.

“Vamos a seguir creando rutas y planificando, para ir a las comunidades y promover estos temas que son importantísimos, y en los cuales tengan un brazo para que sean escuchados, defendidos y respetados”.

Explicó que tienen la rectoría con los jueces de paz y se encargan de hacer el enlace para llegar a las autoridades, porque considera que son fundamentales para ejercer la mediación y llegar a la solución de los conflictos y controversias.

Sucre / Yumelys Díaz