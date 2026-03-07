En Bermúdez prevén la participación de 41 mil votantes en la consulta comunal de este domingo

La directora del Poder Popular de la Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, Rosmary Rivas, informó que todo está listo para la consulta comunal de este domingo, la primera de 2026, en la cual se votarán los proyectos que tengan más aceptación por parte de los vecinos.

Detalló que ya comenzaron a llegar los cotillones, que se repartirán en las 63 mesas divididas en los 48 centros de votación, donde se prevé la participación de unos 41.150 votantes en el municipio.

Recordó que en Bermúdez hay 24 comunas y cada una presentó los reglamentarios siete proyectos, de los cuales se ejecutarán los dos más votados.

Expectativas

Rivas señaló que la mayoría de los proyectos se enfocan en la solución de los problemas de servicios públicos, pero aspiran que las comunas comiencen a elaborar planes sustentables, a través de proyectos productivos.

Dijo que debe darse un proceso de formación para las comunas, de manera que el enfoque de proyectos se amplíe y se incluya lo productivo, para que se dé un equilibrio, con respecto a las necesidades de cada territorio.

Anunció que el ministro de Comunas, Ángel Prado, en visita al municipio, otorgó financiamiento de cinco mil dólares a diez proyectos, en igual número de comunas. Se trata de las más votadas de la consulta de noviembre de 2025.

En orden de votación son las comunas Brisas del Campo, Sueños del Comandante Eterno, Ezequiel Zamora, Revolución Socialista, Santos Aníbal Dominicci, Valle de Macarapana, Chávez Defensor de la Patria, El Muco y Montaña Fresca de El Charcal, que invertirán el recurso en un proyecto comunitario.

Para este domingo está previsto que los proyectos más votados a nivel nacional reciban financiamiento adicional desde el Ejecutivo nacional. Se premiará a las 50 comunas más votadas en el país.

Sucre / Yumelys Díaz