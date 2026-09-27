Dirigente propone que se destinen recursos petroleros para reparar vialidad en Guanipa

Destinar apenas el 1% de la producción petrolera local sería la solución para reparar la vialidad en el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, según propone Willian Hernández, coordinador regional de la organización política Renacer Republicano.

Hernández apuntó que con 792 km² de superficie estratégica, la red vial de esta población presenta un colapso generalizado mientras el Campo Melones, situado en el mismo municipio, produce miles de barriles diarios.

"La propuesta es clara: con apenas destinar el 1% de estos ingresos a la vialidad urbana, se podrían inyectar unos $121.000 mensuales para asfalto, maquinaria y personal", precisó el también analista petrolero.

Abandono total

El dirigente denunció que la localidad se encuentra en abandono total, a pesar de ser una zona de gran influencia petrolera, que genera ingresos millonarios al Fisco Nacional.

"El abandono en nuestra jurisdicción es total: vialidad destruida, servicios públicos colapsados y cero inversión social, a pesar de estar sentados sobre una mina de oro negro", cuestionó.

Hernández exigió respuestas claras sobre el destino de los recursos petroleros que han ingresado al país tras el levantamiento de las sanciones, afirmando que no se ven reflejados en las comunidades del sur de Anzoátegui.

Asimismo, mencionó que desde Renacer Republicano apuestan por un cambio político y una gestión abierta para salvar al municipio.

"El llamado es a no rendirse, apostamos por la transformación productiva, la agricultura y el impulso de nuevas iniciativas económicas para construir un futuro próspero", expresó.

Guanipa / Damary Díaz