martes
, 29 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Restituyen el paso por la Troncal 9 tras reparación de alcantarilla

septiembre 25, 2026
En los próximos días se iniciarán los trabajos de asfaltado en la zona afectada

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó que ya fue restituido el paso por la Troncal 9, a pocos metros del peaje Los Potocos, tras la reconstrucción de una alcantarilla que cedió la noche del pasado lunes, sentido Píritu-Barcelona.

En compañía de la presidenta de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea), Katiuska Homsi, el mandatario regional explicó que en lugar se hizo una labor importante para la recuperación y el restablecimiento de la arteria vial.

Marcano afirmó que en los próximas días se ejecutará el trabajo de asfaltado, una vez que asiente el terreno.

Barcelona / Redacción web

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