Restituyen el paso por la Troncal 9 tras reparación de alcantarilla

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó que ya fue restituido el paso por la Troncal 9, a pocos metros del peaje Los Potocos, tras la reconstrucción de una alcantarilla que cedió la noche del pasado lunes, sentido Píritu-Barcelona.

En compañía de la presidenta de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea), Katiuska Homsi, el mandatario regional explicó que en lugar se hizo una labor importante para la recuperación y el restablecimiento de la arteria vial.

Marcano afirmó que en los próximas días se ejecutará el trabajo de asfaltado, una vez que asiente el terreno.

Barcelona / Redacción web