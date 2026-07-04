En Anzoátegui preparan campamentos transitorios para recibir a posibles damnificados por terremotos

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó este sábado 4 de julio que la entidad está habilitando campamentos transitorios para atender a personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio en la región central del país.

En compañía de la alcaldesa del municipio Bolívar, Sugey Herrera, y parte del tren ejecutivo regional, el mandatario realizó un recorrido por el Gimnasio Vertical, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona, espacio que sería utilizado como centro de acogida con capacidad para 300 personas.

De acuerdo con una nota de prensa, el recinto cuenta con áreas destinadas a la atención médica, alimentación, seguridad y actividades recreativas y culturales para las personas que permanezcan en el lugar.

Asimismo, se informó que especialistas en orientación psicológica y familiar sostuvieron un encuentro con voluntarios de distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas, con el fin de orientar sobre el abordaje de los casos y la articulación de la atención a las familias.

Las autoridades señalaron que se prevé la posible llegada de unas 1.000 personas adicionales a la entidad, sumadas a las 700 que han arribado en los últimos días para reencontrarse con sus familiares. También se evalúa la habilitación de otros espacios como el Gimnasio Vertical de Puerto La Cruz y el estadio Rafael 'Maestro' Coa, en caso de ser necesario.

Barcelona / Redacción web