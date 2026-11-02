Empresas de Portugal exploran invertir en Venezuela y reconstruir La Guaira

El ministro de Economía de Portugal, Manuel Castro Almeida, llegó este domingo 1 de noviembre a Venezuela acompañado de una delegación de más de 30 empresas portuguesas interesadas en invertir en el país. Tendrá una agenda de reuniones en Caracas hasta el martes 3 de noviembre.

Según la cancillería venezolana, las compañías han mostrado interés en participar en los planes de recuperación y reconstrucción del estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del 24 de junio. El canciller, Oliver Blanco, informó en Instagram que ambos países impulsarán acuerdos comerciales.

“Dimos la bienvenida a Venezuela al ministro portugués Manuel Castro Almeida, a quien acompaña una delegación de más de 30 empresas interesadas en invertir en Venezuela”, escribió Blanco, ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

Presos portugueses en Venezuela

La visita ocurre días después de que el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, informara que cuatro ciudadanos portugueses permanecen presos en Venezuela por razones políticas, uno de ellos bajo arresto domiciliario.

Rangel explicó el jueves 29 de octubre, en una audiencia parlamentaria, que son casos más complejos porque las acusaciones suelen ser por delitos comunes, aunque, según dijo, estén instrumentalizadas por razones políticas.

“Estamos convencidos de que en estos cuatro casos son políticas”, afirmó. Indicó que las autoridades portuguesas siguen acompañando la situación y confían en avanzar con la próxima misión que viaje a Venezuela.

Caracas / Redacción Web