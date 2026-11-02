Confirman a una venezolana entre las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, España

La venezolana Daniela Millán Parlanti, de 40 años y oriunda de Caracas, fue hallada entre las víctimas mortales del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Toledo, España. Su familia lo confirmó a medios españoles, y este domingo lo informó el portal Diáspora Venezolana en Madrid. Estaba desaparecida desde el día del choque.

Viajaba por motivos de trabajo en el tren AVE de la ruta Madrid-Sevilla. Su familia reconstruyó parte del recorrido gracias a un boleto recuperado de su correo electrónico, que indicaba el asiento 9 del primer vagón. Su hermana había dicho a medios locales que mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

El accidente ocurrió a las 8:54 de la mañana, cerca de la estación de Urda. Un AVE de Renfe, con 397 pasajeros, alcanzó por detrás a un tren de Iryo detenido en la vía, con 147 personas a bordo. El balance más reciente del Gobierno de Castilla-La Mancha es de 69 fallecidos y 110 heridos.

Daniela Millán Parlanti estudió Tecnología Cardiopulmonar en la UCV y se especializó en Ultrasonido. Luego migró a Argentina, donde desarrolló parte de su carrera, y después se mudó a Madrid, donde se dedicaba a la tecnología médica.

Madrid / Redacción Web