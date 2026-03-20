Empresario Wilmer Ruperti permanece bajo custodia, denuncia bufete de abogados

El empresario petrolero Wilmer Ruperti permanece bajo custodia de organismos de seguridad del Estado venezolano, luego de que funcionarios de inteligencia solicitaran una reunión con él el pasado jueves, según informó el bufete de abogados que lo representa.

Hasta el momento, no se ha concretado su liberación ni se han anunciado cargos formales en su contra.

La defensa manifestó preocupación por las condiciones en las que se encuentra el empresario, al tiempo que exigió información clara sobre las razones de su detención.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, lo que mantiene incertidumbre en torno a la situación jurídica de Ruperti y los posibles señalamientos que podrían existir en su contra.

Ruperti es una figura reconocida dentro del sector energético venezolano, con una amplia trayectoria en el negocio de distribución de combustibles y comercialización de crudo y derivados. Su nombre ha estado vinculado a operaciones logísticas clave en la industria petrolera, especialmente en relación con contratos y servicios asociados a PDVSA.

En los últimos años, el empresario también ha diversificado sus inversiones hacia otros sectores. Es propietario del canal de televisión Canal I y, en 2023, adquirió la franquicia de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, equipo que se coronó campeón en la temporada 2023-2024.

Su trayectoria empresarial ha estado marcada tanto por éxitos como por controversias. Ruperti ha enfrentado señalamientos relacionados con contratos en el sector petrolero, deudas millonarias y sanciones internacionales, incluyendo su inclusión en 2019 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El caso se desarrolla en un contexto de creciente opacidad en torno a detenciones de figuras vinculadas al ámbito económico y político en Venezuela, mientras familiares y abogados insisten en la necesidad de garantizar el debido proceso y el acceso a información oficial sobre las causas de estas acciones.

Caracas / Redacción Web