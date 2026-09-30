Emiten sentencia absolutoria y otorgan libertad plena a los periodistas Luis López y Gabriel González

El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo emitió este 30 de septiembre una sentencia absolutoria que otorga la libertad plena a los periodistas Luis López y Gabriel González, tras un proceso judicial y medidas cautelares que se extendieron por más de dos años y tres meses.

De acuerdo con lo indicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) en su cuenta en X, ambos comunicadores estuvieron privados de libertad durante aproximadamente 19 meses.

Luis López fue detenido el 14 de junio de 2024, mientras que Gabriel González fue aprehendido el 17 de junio del mismo año. Posteriormente, los dos recibieron medidas de excarcelación el 14 de enero de 2026, aunque continuaron sometidos a juicio y bajo restricciones cautelares hasta la emisión del fallo actual.

En cuanto a las imputaciones formuladas por la instancia, a López se le atribuyeron los delitos de asociación para delinquir e instigación al odio, y a González se le procesó por incitación al odio y asociación.

"Su libertad plena fue una exigencia sostenida por el SNTP. Durante todo este tiempo reclamamos las detenciones arbitrarias ante el Programa para la Paz y en una reunión con la misma Presidenta interina, pero no obtuvimos respuesta ni solución. Ahora, en el contexto del diálogo y la exigencia de poner fin a los procesos judiciales contra periodistas, el tribunal emitió la sentencia absolutoria", precisó el informe.

Caracas / Redacción web