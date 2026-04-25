Emergencia por lluvias en Táchira: carreteras obstruidas y familias evacuadas

Las intensas lluvias registradas el jueves 23 de abril en la zona de montaña del estado Táchira causaron diversas emergencias, por el incremento de los caudales y la saturación e inestabilidad de los suelos. Carreteras obstruidas y 15 familias evacuadas forman parte del balance tras el fuerte aguacero.

Las autoridades activaron protocolos de evacuación y despeje en las zonas de mayor riesgo.

En el municipio Jáuregui, funcionarios Protección Civil municipal procedieron a la evacuación temporal de 15 familias en Las Palmas, para evitar tragedias ante el aumento del caudal de la quebrada con el mismo nombre del sector.

Según informó la dirección de Protección Civil Táchira, este afluente arrastró sedimentos y material granular hacia la zona residencial durante la noche del pasado jueves.

El paso por la vía principal hacia el Páramo El Rosal permanece cerrado. Según los reportes, aproximadamente un kilómetro de carretera está cubierto por lodo, troncos y piedras. Además, ocho cajones de paso colapsaron por el material sólido, lo que afecta también algunos cultivos en terrenos inclinados.

Despeje de vía en El Cobre

En el municipio José María Vargas, el sector El Playón sufrió una obstrucción total por deslizamientos de rocas y sedimento. Cuadrillas de la Alcaldía y maquinaria pesada trabajaron hasta altas horas para restablecer el flujo vehicular en la vía que da acceso a El Cobre.

El alcalde de la referida jurisdicción, Carlos Pérez, indicó que los funcionarios mantienen el monitoreo en la zona. Advirtió sobre la saturación de los suelos y la existencia de una falla geológica que incrementa el riesgo de nuevos derrumbes si persiste la humedad en la zona.

Angustia en San Judas Tadeo

En la aldea Mata de Guineo, municipio San Judas Tadeo, un deslave parcial afectó la variante de su vía principal, en el sector Quebrada de Vuelta. De acuerdo con reportes en redes sociales, maquinaria de la Gobernación del Táchira efectúa labores de canalización del río para intentar normalizar el tránsito en este sector vulnerable.

Los vecinos de esta localidad expresaron su preocupación por los constantes cortes eléctricos. Claman a Corpoelec para que no continúen los largos y constantes cortes del servicio. Subrayan que la falta de luz dificulta la vigilancia de los taludes y limita la comunicación con los cuerpos de socorro ante cualquier eventualidad.

La inclemencia del tiempo en la cabecera de los ríos, zona de montaña de San Judas Tadeo, también afectó el suministro de agua en Coloncito y demás comunidades del municipio Panamericano, quienes se surten de un dique ubicado en esa jurisdicción, solo cuentan con la opción de unos pozos activos, pero no es suficiente para cubrir la necesidad. Gran parte de los usuarios carecen de agua potable por tubería.

Pronóstico para el fin de semana

Tras las inestables condiciones registradas durante los últimos días, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé que la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical mantendrá las precipitaciones en la región andina.

Para hoy sábado y mañana domingo, 25 y 26 de abril, estiman un cielo mayormente nublado con lluvias de intensidad variable, especialmente después del mediodía. Las autoridades instan a la población a mantener la vigilancia, ya que la saturación de los suelos podría aumentar el riesgo de nuevos deslizamientos durante el fin de semana.

San Cristóbal / La Nación