Elena Rose actuará en un evento previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El planeta fútbol no solo calienta motores en las canchas para el pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues la escena musical global también se declara lista para la mayor fiesta de Norteamérica. Como antesala al partido inaugural que tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio en Ciudad de México, entre México y Sudáfrica, la FIFA anunció la realización del «Countdown Concert», una vanguardista experiencia de espectáculos simultáneos que unirá a las tres naciones coanfitrionas la noche del miércoles 10 de junio.

De acuerdo con medios digitales, entre ellos Caraota Diogital, en ese evento actuará la cantante venezolana Elena Rose, quien es una figura del género urbano.

Rose compartirá el escenario del prestigioso Auditorio Nacional junto al emblemático grupo de cumbia Los Ángeles Azules y la estrella del pop mexicana Belinda.

La máxima entidad del balompié adelantó, además, que el evento de la capital azteca resguarda una «aparición sorpresa especial» para los asistentes.

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Elena Rose recurrió a sus redes sociales para difundir el póster oficial del concierto, desatando una ola de entusiasmo entre su comunidad de seguidores.

«Agradecida de ser parte de esto», expresó la intérprete de éxitos como Caracas en el 2000, reflejando la magnitud de llevar su propuesta artística a una vitrina con miles de millones de espectadores en todo el mundo.

La publicación no tardó en volverse tendencia y en cuestión de horas sumó miles de interacciones. Cientos de fanáticos reaccionaron con mensajes de respaldo, manifestando el orgullo de ver el tricolor y el talento musical venezolano integrados formalmente a las celebraciones oficiales del Mundial que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos, tres países sincronizados por el ritmo.

Más conciertos

La iniciativa, producida en estrecha colaboración con la academia de los Grammys®, marcará un hito histórico al conectar en tiempo real espectáculos masivos a lo largo del continente. Mientras la Ciudad de México vibra al ritmo de la cumbia y el pop urbano, Canadá y Estados Unidos harán lo propio con carteles de calibre internacional:Toronto (Canadá): El festival tendrá su base en el Fort York National Historic Site y contará con el legendario rockero Bryan Adams, la estrella internacional Nora Fatehi junto a Sanjoy, y el exponente francés Vegedream.

El cartel cierra filas con una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.Los Ángeles (Estados Unidos): La Crypto.com Arena abrirá sus puertas para una electrizante sesión comandada por el proyecto electrónico de Diplo, Major Lazer, compartiendo tarima con el gigante del afrobeats Davido, junto a la promesa de sumar más superestrellas en las próximas horas.

Toda la serie de conciertos del «Countdown Concert» se transmitirá de forma exclusiva en vivo a través de la cuenta oficial de la FIFA en TikTok, permitiendo que melómanos y aficionados de cualquier latitud formen parte de la cuenta regresiva que abrirá las puertas al mes más emocionante del deporte mundial.

Ciudad de México / Redacción Web