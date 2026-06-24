El MAS considera que el diálogo y la unidad son esenciales para reinstitucionalizar el país

El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS) en el estado Nueva Esparta, Adalberto Orta, defendió con firmeza que el encuentro y la negociación son valores fundamentales para la vida política nacional.

En sus declaraciones desde Porlamar, municipio Mariño, el dirigente explicó que la organización trabaja activamente en la construcción de una fuerza amplia que agrupe a los diversos sectores de la oposición democrática.

Bajo esta premisa, el vocero sostuvo que en el territorio nacional caben todos los ciudadanos y que cada uno de ellos es plenamente necesario para avanzar.

Orta se declaró partidario permanente de la cohesión tanto de las instituciones como de las agrupaciones políticas y de los ciudadanos con convicciones democráticas.

En la actualidad, el representante político considera imperativo transitar una ruta orientada a devolver la solidez institucional a la nación.

Según sus palabras, esta meta se plantea como una causa común que debe convocar el esfuerzo de toda la sociedad venezolana sin distinciones.

Uno de los pasos urgentes en la agenda expuesta por Orta es el establecimiento de vías despejadas para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Este proceso, a su juicio, requiere de un compromiso conjunto que involucre tanto a las fuerzas de oposición como a quienes ejercen el poder gubernamental.

El dirigente aspira a que el organismo esté integrado por ciudadanos honestos y especialistas en el área técnica, pero enfocados de forma prioritaria en el bienestar supremo del país.

El camino de la recuperación nacional también contempla, según el vocero del MAS, la necesidad de profundizar la reconciliación y el cumplimiento de los acuerdos de amnistía dictados previamente para asegurar la liberación de los detenidos por causas políticas.

Para Orta resulta contradictorio hablar de paz y entendimiento mutuo desde el sector oficial mientras persistan este tipo de situaciones en los centros de reclusión del territorio nacional.

Por otra parte, Orta señaló que la realidad socioeconómica de la población exige atención inmediata ante la enorme disparidad entre los discursos de inversión y las condiciones reales de la familia venezolana. Con un salario mínimo que se mantiene en niveles críticamente bajos, el representante político hizo un llamado a trabajar por mejoras salariales justas y el incremento de las pensiones para los adultos mayores y jubilados que dedicaron su vida al desarrollo del país.

Para concluir, Orta enfatizó que la solución a los problemas de la democracia pasa necesariamente por la participación ciudadana a través de procesos electorales confiables. Con el fin de lograr este objetivo, consideró indispensable la actualización del Registro Electoral y la supervisión de las oficinas regionales para devolver la confianza al votante.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero