El Tiempo En La Calle | Vecinos exigen solución de problemas en tres comunidades de Sotillo (+Video)

‎‎Habitantes de tres sectores del municipio Juan Antonio Sotillo reportaron diferentes problemas que padecen en la actualidad.

La ciudadana de la tercera edad, Elvira Figueroa, denunció que en la calle San Miguel de La Caraqueña a veces pasan hasta 15 días sin servicio de agua potable.

Dijo que sufren con esta situación desde hace "muchos años" y que la solución pasa por construir un tanque que permita la distribución del líquido en esa zona del sector.

En el callejón El Pedregal, situado en el sector Agua Potable, residentes reportaron que tienen alrededor de tres meses afectados por un transformador que eventualmente falla.

"El alcalde (Nelson Moreno) y el consejo comunal saben que ese transformador está botando aceite y que falla, pero sólo tiran fotos y se van. Aquí la luz es deficiente, a veces se va y dura un día sin venir", manifestó el vecino Alcides Irigoyen.

‎Más afectados



En la parte alta del sector Tierra Adentro, los vecinos coinciden en que el principal problema que tienen es "la falta de agua".

El ama de casa Nelly Siso afirmó que en esa zona del sector, donde hay al menos ocho viviendas y un colegio, no llega el recurso natural mediante tubería.

"Hemos ido a los entes competentes para que nos solucionen el problema, pero no lo hacen. También teníamos tiempo que no veíamos el camión del aseo. Hoy pasó, pero a veces nos toca ir a la calle Principal de Tierra Adentro para llevar la basura, porque el aseo no pasa", acotó.

Vecinos consultados esperan que las autoridades brinden soluciones a los problemas expuestos en las tres comunidades.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez