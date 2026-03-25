El Tiempo en la calle | Sectores de la zona norte de Anzoátegui lucen calles en mal estado

En el área metropolitana del estado Anzoátegui, puntualmente en los límites entre Barcelona y la zona rural del municipio Sotillo, hay tres comunidades cuyos habitantes señalaron el mal estado de la vialidad como principal deficiencia.

Tanto en Las Mercedes (sector de la ciudad barcelonesa), como en Villa Canaán y Los Olivos tienen las calles visiblemente deterioradas. Y aunque es un problema con el que llevan años batallando, vecinos indicaron que cuando peor la pasan es en la época de lluvias, pues las vías quedan llenas de barro.

El tema de las carreteras no es la única dificultad a la que deben hacerle frente en las comunidades mencionadas. Cada una tiene al menos un problema adicional, que incluye aguas servidas derramadas, fallas en la recolección de basura o de transporte público.

Situación crítica

En el sector Las Mercedes de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, los lugareños calificaron como crítica la situación con vialidad, pues está directamente ligada a las aguas servidas. Durante el recorrido del equipo de El Tiempo se pudo constatar que las cloacas corren en plena calle principal y caen en una alcantarilla sin tapa.

Magalys Luces afirmó que pasan necesidad porque la citada calle se inunda y "nadie mete la mano". Agregó que lo que más le preocupa es que ya se acerca la temporada de lluvias, por lo que en los casos donde queda la vía anegada es con una mezcla entre aguas pluviales y cloacas.

"Esto cuando llueve da asco. Además por la contaminación aquí pegó el dengue hace tiempo y mi hija de broma se murió. Siempre dicen que van a arreglar y nunca arreglan, nos tienen en un engaño", expresó la mujer.

Otros vecinos enfatizaron que la carretera en esa zona ha ido de mal en peor justo por las aguas servidas, sumado a que son pocos los que colaboran en limpiar, quitando la maleza, por ejemplo. A eso le sumaron que en los últimos meses han presentado fallas constantes con la luz.

Mezcla de problemas

Iraida de González, quien reside en el sector Los Olivos, zona rural del municipio Sotillo, comentó que allí las calles también se han ido deteriorando con el pasar de los años, al punto de que ya los autobuses dejaron de meterse y deben caminar un largo tramo desde la vía principal de La Floresta.

Además indicó que en días de aguacero "baja bastante agua desde la parte de arriba y se tapan las calles. Necesitamos que las acomoden y hagan un desagüe para que puedan estar normales".

Según la señora, en la última Consulta Popular realizada por el gobierno nacional el proyecto que resultó ganador en la comuna donde está Los Olivos fue precisamente de asfaltado. Acotó que espera que realmente y no quede en una promesa.

A su vez en Villa Canaán también sufren con el tema de la vialidad, al igual que comunidades vecinas como Brisas del Manantial, pues tienen las calles llenas de baches y son los mismos habitantes quienes se han encargado de rellenar cada hueco con escombros para intentar nivelar la carretera.

De igual manera estas dos comunidades, que pertenecen a la zona rural de Sotillo, comparten las dificultades con el aseo urbano, pues hasta allá no llega el camión recolector. Miletzy Zambrano, joven habitante de Villas de Canaán, contó que junto a otros lugareños tomaron la iniciativa de acabar con un botadero clandestino que había en el área para mejorar el aspecto de la misma, pero necesitan el respaldo gubernamental para completar la labor.

Barcelona / Javier A. Guaipo