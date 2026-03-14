El Tiempo en la calle | Sectores de Anaco sufren con la falta de agua

En el municipio Anaco, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, la falta de agua es uno de los principales problemas que afecta a los residentes de los diferentes sectores, quienes se quejan por el desembolso de dinero que deben hacer para abastecerse.

En opinión de Victoria Carrión, quien vive en la calle El Retiro del sector 23 de Enero, la falla en el suministro de agua comenzó hace dos semanas.

"Es una situación económica difícil para abastecerse de agua", dijo la comerciante que compra entre 5 y 10 tambores semanalmente.

Hizo un llamado a las autoridades, pues considera que es posible que se hagan mejoras en los acuíferos que surten de agua a la comunidad.

Gilberto Castillo, habitante de Francisco de Miranda, dijo que el problema de la falta de agua en la jurisdicción anaquense no ha sido resuelto por los alcaldes de turno.

"De los 160 sectores que tiene Anaco, a 70 no les llega el agua", señaló y además destacó que en la zona donde reside "hicieron un pozo y no funcionó", por lo que extiende su llamado a las autoridades nacionales para que verifiquen la situación y tomen correctivos.

El octogenario Víctor Ramón Villarroyo vive en Los Olivos III, en el sector Pueblo Nuevo, y aseveró que tiene dos meses sin recibir agua.

Acotó que es un gasto fuerte el que debe hacer para surtir su hogar y también se quejó por el alto costo del servicio de aseo urbano.

"Cuándo se había visto que van a cobrar por un tambor de basura 700 bolívares?" , expresó.

En la ciudad gasífera los vecinos piden al gobierno municipal, encabezado por Jesús Ríos, que atienda los problemas de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los anaquenses.

Anaco / Danela Luces