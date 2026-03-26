El Tiempo en la Calle | Racionamiento eléctrico ya llegó a varios sectores de Sotillo, mientras otros esperan cronograma 

Luego de que fuera anunciado un nuevo plan de ahorro energético por un lapso de 45 días, debido al posible aumento de temperaturas en el país, comenzaron a darse las primeras interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores del municipio Sotillo.

De acuerdo con lo reportado por ciudadanos consultados, estos apagones han tenido una duración de entre dos y cuatro horas, dependiendo del lugar.

Por ejemplo, en el sector Pozuelos, vecinos señalaron que estuvieron sin luz el pasado lunes desde las 2:00 pm hasta las 5:00 pm, mientras que en Bello Monte no hubo servicio ayer entre las 6:00 pm y las 10:00 de la noche.

En Los Yaques, residentes afirmaron que hace cuatro días se quedaron sin luz durante cuatro horas.

"Como yo tengo una cocina eléctrica todo fue más complicado, porque no pude cocinar tranquilo, sino que busqué leña, como en las épocas de antes para resolver", comentó el señor Gregorio Marín.

En el centro de Puerto La Cruz y en zonas como el Paseo de la Cruz y el Mar, así como el sector El Frío, no contaron con el servicio eléctrico en horas de la tarde del lunes por espacio de tres horas aproximadamente, según reporte de vecinos.

Espera

Mientras tanto en sectores como Tierra Adentro y la urbanización Guanire, los residentes señalan que ya están acostumbrados al racionamiento del servicio eléctrico, no obstante, esperan que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) establezca un cronograma de interrupciones para "estar preparados".

"Aquí ya estamos acostumbrados, por eso nos echamos a reír cuando hablaron de racionamiento. Lo que tienen que hacer es mantenimiento a toda la red eléctrica, porque aquí apenas cae una llovizna se la luz", aseguró el ama de casa Elizabeth Landaeta, habitante de Tierra Adentro.

Mientras que el trabajador independiente Fran García destacó la importancia de que les notifiquen los días de corte de energía para que a los ciudadanos no se les dañen sus electrodomésticos.

"La gente no sabe nada todavía, pero ellos tienen que notificar para uno estar preparado para el corte de luz", dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez