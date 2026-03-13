El Tiempo en la calle | Protestas por agua se extienden en Cumaná: comunidades bloquean avenidas

Habitantes de distintos sectores de Cumaná, capital del estado Sucre, salieron a las calles para exigir soluciones ante la prolongada falta de agua potable, que en varias comunidades supera ya los 15 días sin suministro por tuberías.

Una de las protestas se registró en la comunidad de Mundo Nuevo, donde vecinos decidieron cerrar la vía Principal del sector para reclamar la llegada de camiones cisterna que, según indicaron, fueron prometidos por la gobernación hace aproximadamente una semana.

Los residentes señalaron que, a pesar de la contingencia hídrica que atraviesa la ciudad, su comunidad ha recibido poca atención en comparación con otros sectores cercanos que han sido abastecidos con mayor frecuencia.

Darlis Ochoa, habitante del lugar, denunció que desde el inicio de la emergencia sólo han sido atendidos en una oportunidad mediante cisternas y cuestionó la falta de gestiones por parte de algunos voceros comunitarios para canalizar las solicitudes de la población.

“Los líderes de calle no han hecho las gestiones necesarias para que se atienda a la comunidad ni para resolver el problema que estamos viviendo desde hace varios días”, expresó.

Gregoria Lugo afirmó que la falta de agua ha generado grandes dificultades en el sector, especialmente para los adultos mayores que residen en la comunidad.

“Ya tenemos más de 15 días sin agua. Aquí hay muchas personas de la tercera edad y esto se ha vuelto muy difícil para todos. No somos camellos, somos personas”, manifestó.

*Protesta también en la avenida Fernández de Zerpa*

Una situación similar se registró en la avenida Fernández de Zerpa, donde más de 200 familias denunciaron que no han recibido suministro de agua mediante cisternas desde hace aproximadamente 20 días.

Los residentes indicaron que recientemente llegó un camión cisterna a la zona; sin embargo, el agua solo alcanzó para un pequeño grupo de personas debido a que el abastecimiento se realizó primero en una clínica de diálisis cercana.

María Acuña, quien había en la comunidad, explicó que la cantidad de agua distribuida fue insuficiente para cubrir la demanda.

“No fue suficiente. Ni siquiera llegaron a uno de los sectores laterales y allí la gente no tiene agua en absoluto. Hay muchas personas en cama que viven solas”, relató.

Ante esta situación, los habitantes exigieron a las autoridades ser incluidos dentro del cronograma de abastecimiento por cisternas que se ha implementado en la ciudad para atender la contingencia hídrica.

“Necesitamos que nos atiendan, también somos seres humanos y también necesitamos agua”, agregó Acuña.

Las protestas reflejan el creciente descontento en distintas zonas de la primogénita, donde la prolongada interrupción del servicio ha obligado a los ciudadanos a recurrir a manifestaciones para exigir soluciones mientras se restablece el suministro regular de agua potable.

Cumaná / Lino Castañeda