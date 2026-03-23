El Tiempo en la calle | Habitantes de Santa Rosa, en Freites, claman por agua

Con un llamado de SOS y la frase "Santa Rosa clama agua" escrita sobre un tobo vacío, habitantes de la población de Santa Rosa, ubicada en el municipio Freites del estado Anzoátegui, hacen un llamado de emergencia al personal de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), al alcalde Gabriel Hernández y al gobernador Luis Marcano para que atiendan la emergencia que viven por la falta de agua.

Según los testimonios de los afectados, la falla en el suministro comenzó hace al menos un año y desde entonces han estado lidiando con la intermitencia del servicio, al punto que la última vez que llegó el líquido por tuberías duró sólo tres semanas.

"Estamos padeciendo desde el año pasado sin agua. Vinieron en febrero, arreglaron y sólo duró tres semanas. Hay mucha gente vulnerable en el pueblo que no tiene para comprar un tambor de agua que en la mañana tiene un precio y en la tarde otro. Enviamos un SOS a Hidroven, al alcalde y al gobernador", expresó Yusanny Hernández, habitante del sector Casco Central.

De acuerdo con los datos aportados por los pobladores, el tambor de agua lo están adquiriendo en un dólar, lo que representa un golpe fuerte para sus bolsillos.

Entre los que expresaron su preocupación por la crítica situación estuvo Rosario Pastrano, habitante del sector Santa Bárbara, quien destacó que el clamor del pueblo es la petición a las autoridades pertinentes para que se aboquen a resolver el problema.

"En Santa Bárbara tenemos un año sin agua. Es necesario que nos expliquen las causas porque ya conocemos las consecuencias y las estamos padeciendo", comentó.

Similar opinión tuvo María de Cordero, quien reside en el sector Valle Verde, pues aseveró que en la población hay un caos por la falta de agua agregando que no tienen información oficial por parte de las autoridades sobre el origen de la falla.

"Llevamos demasiado tiempo sin información de las autoridades competentes. Sólo comentarios de pasillos: que es esto, que es esto otro, y no sabemos exactamente cuál es el problema", añadió.

También dijo que la situación económica impide hacer el gasto excesivo para adquirir el líquido y enfatizó la necesidad de abordar la situación en unión de toda la comunidad para conseguir una solución.

En tal sentido, los residentes de Santa Rosa señalaron que es urgente que el personal técnico de Hidroven realice la inspección en el lugar para determinar con precisión cuál es la avería y cómo se puede resolver en el menor tiempo posible.

"Estamos exigiendo al alcalde Gabriel Hernández, al gobernador Luis Marcano, y a las autoridades de Hidroven que hagan acto de presencia. Las bombas las arreglan y lo que duran son 15 días, y luego no hay agua. Estamos cansados de escuchar que vienen el martes, el miércoles, y nada. Necesitamos respuestas", manifestó Aranza Bolívar, residente del sector Santa Bárbara.

Al llamado de emergencia se unió José Pino, quien tiene su vivienda en el sector Valle Verde y también exhortó al personal técnico de la Hidrológica Venezolana, al jefe local y al gobierno regional a brindarle atención a la población. "No somos camellos. Hasta cuándo? Queremos solución, queremos agua, que vengan!", expresó.

Manuel Ramón González también alzó su voz para exigir respuesta y expresó su inconformidad por la situación. "Tenemos un año sin agua en el sector Santa Bárbara. Quedamos en que el ingeniero Alinson Guzmán nos iba a traer las bombas y nada", comentó.

También se refirió a la consulta popular que hicieron en el pueblo, la cual incluyó un proyecto para el agua, pero, según dijo "no tenemos respuesta de nada".

Los afectados hacen un llamado de auxilio a Hidroven, a la alcaldía y a la gobernación

A la espera

Vale decir que el pasado 9 de marzo otro grupo de pobladores se pronunció en El Tiempo sobre la crisis por la falta de agua en la población.

En esa oportunidad el alcalde Gabriel Hernández fue consultado sobre la causa de la interrupción del servicio de agua y respondió que "allí aparentemente hubo una afectación del pozo".

El gerente municipal también dijo que esperaba que "el miércoles llegue el equipo de Hidrocaribe para hacer las revisiones respectivas ".

Santa Rosa / Danela Luces