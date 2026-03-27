El Tiempo en la calle | Habitantes de Santa Ana pasan hasta 8 meses sin recibir agua 

En el municipio Santa Ana, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, hay familias que pasan hasta 8 meses sin recibir ni una gota de agua por tuberías, otros llevan dos meses, mientras que hay quienes se abastecen con un pozo que produce líquido salobre, pero lo usan para mitigar la carencia más notoria en materia de servicios públicos en esa jurisdicción, pues hasta ahora los vecinos no ven una solución a la crítica situación.

Carlos Liccien vive en la calle Freites, en el sector Casco Central Norte de la población, y se pregunta hasta cuándo tendrá que seguir lidiando con la falta de agua en su casa. "La última vez que llegó fue hace ocho meses. Hay que estar comprando tambores de agua en 560 bolívares cada uno. Aparte de eso, nunca avisan cuándo va a llegar el agua y hay que estar pendiente porque se puede quemar la bomba. Este problema es grave y nos preguntamos hasta cuándo será? ", aseveró.

Al recorrer los sectores es habitual ver a los camiones cisternas surtiendo agua en los hogares y aunque los vecinos han tratado de adaptarse a esa realidad, la queja frecuente es por el gasto que deben hacer para abastecerse del líquido.

En el caso de Alexander Núñez, habitante de la calle Monagas del sector Los Algarrobos, dejó de recibir agua hace un mes, pero destacó que anteriormente pasó un lapso de más de 7 meses sin el servicio.

"Insistentemente hemos manifestado a través de las redes la falta del líquido. Sin embargo, no ha habido respuesta gubernamental", expresó.

Agregó que mensualmente adquiere 16 tambores de agua para llenar el tanque de almacenamiento que tiene en su vivienda. "Ese tanque dura un mes porque vivo solo, pero otras personas necesitan más", indicó.

El ama de casa Ivanova Meneses mostró preocupación por el tema, pues al estar desempleada le resulta difícil adquirir la cantidad de agua que necesita para los quehaceres del hogar y el aseo personal.

"No recibo agua desde hace dos meses y me afecta bastante; tengo que comprar hasta tres tambores diarios y en la semana son 20 dólares para comprar agua. A veces mis hijos no van a la escuela porque tienen el uniforme sucio", comentó.

En las viviendas de Santa Ana no faltan los tanques de almacenamiento

En la calle El Cementerio cruce con calle Anzoátegui vive Noris Hernández, quien trata de paliar la crisis hídrica abasteciéndose del pozo El Zamuro, cuya producción es salobre.

"Yo hice una conexión de una manguera desde otra calle y me llega agua. La uso, no para tomar, pero sí para lavar, para las pocetas y también me baño con esa agua", aseveró.

Los pobladores de Santa Ana tienen claro que la falta de agua es el problema más grave en el municipio, pero no abrigan esperanzas sobre una solución a corto o mediano plazo, pues ningún gobierno de turno ha materializado la promesa de surtir a los hogares de manera ininterrumpida a través de un sistema de acueducto eficaz.

Santa Ana / Danela Luces