El Tiempo En La Calle | Habitantes de Puerto La Cruz expresan el deterioro de los servicios en las comunidades

Fallas con el agua, desborde de cloacas y mal estado en las calles son algunas de las preocupaciones de habitantes de diferentes sectores del municipio Sotillo.

En la zona alta de Puerto La Cruz se encuentra el sector Valle Lindo, que desde hace años sufre deficiencias con el suministro de agua por tubería, lo que ha obligado a la población a adquirir tanques y “pipotes” para almacenarla. Sumado a los apagones, la vulnerabilidad se acentúa en el sector.

Elis Campos, habitante de la zona, comentÓ que los cortes de luz son de tres a cuatro horas al día. “El agua llega cada tres días, el viernes, el lunes y el martes. Desde que yo vivo en Valle Lindo debemos tener tanques y muchos pipotes para poder acarrear el agua, sino cómo hacemos. También hervimos el agua para poder tomarla”, dijo Elis.

También enfatizó el mal estado de las vías. “Las calles ni se diga”.

Nasha Zabala, residente de la urbanización Virgen Del Valle del sector El Maguey, expresó su preocupación por los colectores caídos, situación que, a su juicio, pone en riesgo la salud de los residentes. “Una de las cosas que está dando mucho problema es el desborde de aguas negras, una situación que tiene mucho tiempo y hay que meterle la mano a eso pues, por cuestiones de la salud. Las otras cosas ya son pan de cada día”, dijo.

El Maguey está conformado por zonas residenciales y algunos condominios cerrados, que comparten la vía peatonal con canales cubiertos de maleza, aguas estancadas y en su mayoría corren aguas negras.

Barrio Mariño, un sector adyacente a la Alcaldía de Sotillo, presenta una rotura de tubería de aguas blancas en la Calle Ayacucho, situación que “entristece” a los vecinos por el desperdicio del suministro y que se ha visto desde hace un mes, aproximadamente.

Pedro Hernández, conocido entre sus vecinos como el poeta Guazamara, comentó que el agua no llega a las residencias, y deben utilizar bombas para recibirla, además del mal estado de la vía debido a las reparaciones que se han hecho.

“No hallaron el problema porque no cuentan con la maquinaria adecuada para romper la calle para poder solucionar. La gente de otras comunidades pasa por aquí y mientras ellos no tienen agua, aquí se está botando desde hace un mes. A mí me duele esta situación”. Hernández hace un llamado a la directiva de Hidroven de Puerto La Cruz para que se aboquen a solucionar el problema.

Puerto La Cruz / Ismelvia Dugarte