El Tiempo en la Calle | Fallas en servicios básicos perjudican a habitantes de tres comunidades porteñas 

Las quejas por las constantes fallas en los servicios básicos no cesan en el municipio Juan Antonio Sotillo.

En esta oportunidad las denuncias surgieron de los sectores Sierra Maestra, Tierra Adentro y Monte Cristo.

"Aquí el principal problema que tenemos desde hace 40 años es la falta de agua. La mayoría de las personas que estamos aquí tenemos que poner dos, tres y hasta cuatro bombas para poder surtirnos de la parte baja del sector. La solución es que culminen el proyecto del tanque de El Gran Maguey para que nos llegue agua por tubería a nosotros y a los que viven en El Frío", explicó la vecina Noris López, quien reside en la calle Bella Vista de Sierra Maestra.

Mientras que en el sector Tierra Adentro, el obrero Luis Golindano reportó que en los últimos meses han estado padeciendo fallas en el servicio de recolección de basura.

"Los camiones sólo pasan por la calle Principal, pero para las demás zonas no, por eso uno tiene que estar llevando la basura hasta allá. Además, no hay un contenedor y eso queda regado. Adicional a eso, aquí en Tierra Adentro necesitamos asfaltado y que arreglen las bateas, porque cuando llueve se inundan muchas áreas de la comunidad", dijo.

Apagones diarios

En el sector Monte Cristo de Puerto La Cruz, vecinos consultados aseguraron que los apagones se han vuelto el "pan de cada día".

El ama de casa Herminia Olivares indicó que las fallas en el servicio eléctrico han dañado muchos electrodomésticos en la comunidad.

"¿Quién va a pagar eso? Aquí la luz se va bastante y a veces dura hasta cinco o seis horas para regresar. Hemos reportado la situación y nos dicen que ´tranquilos´, pero eso es mentira. Tenemos tiempo viviendo esto y no hay soluciones. Además de eso, estamos teniendo fallas con el agua, hemos pasado hasta cinco días sin ver agua por tubería", expresó.

Los residentes entrevistados por El Tiempo exhortan a las autoridades locales a que verifiquen los problemas que se viven en las comunidades y ofrezcan respuestas satisfactorias.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez