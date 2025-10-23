El Tiempo en la calle | En tres comunidades porteñas exigen atención gubernamental (+Video)

En las comunidades del municipio Juan Antonio Sotillo hay diversidad de problemas.

En el caso de los sectores El Frío y Los Yaques los vecinos están afectados por las fallas en servicios básicos.

"Desde el viernes 17 de octubre estamos sin agua y a pesar de que reportamos eso a Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) no han solucionado. Supuestamente todo es por una tubería que se dañó en la avenida Bolívar y como ha llovido fuerte los trabajadores no han podido resolver. Nos ha tocado resolver comprando botellones o el agua de la lluvia", expresó la señora Juana Azuaje, quien reside en El Frío.

Desbordamientos de aguas servidas

En lo que respecta a Los Yaques, sus residentes siguen padeciendo por el constante desbordamiento de aguas servidas, una situación que data de hace "cinco años".

"Se han hecho llamados a la alcaldía, pero no hemos tenido solución. Todo el día tenemos ese olor nauseabundo. Queremos que el gobierno se aboque a resolver el problema. También se han estado reportando robos en la comunidad, incluso la semana pasada se metieron a robar en el liceo (Tomás Alfaro) Calatrava", denunció la ciudadana de la tercera edad Celeste González.

Desperdicio

Mientras en El Frío claman por el recurso natural, entre las calles Ricaurte y Monagas de Puerto La Cruz, a pocos metros del popular Hotel Rasil, se botan litros y litros de agua.

El vecino Sergio González asegura que el derrame del líquido en la zona se produce desde hace 15 años aproximadamente y esto también ha afectado la vialidad.

"Eso nos perjudica, pues se pudiera filtrar por debajo de las casas y ocasionar un problema adicional", acotó.

Habitantes del municipio Sotillo esperan que el gobierno local atienda sus demandas y les ofrezcan soluciones pronto.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez