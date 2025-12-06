El Tiempo en la Calle | En tres comunidades de Guanta claman por mejoras en el servicio de agua

La falta de agua sigue siendo un dolor de cabeza para quienes residen en el municipio Guanta.

Luis Ayala, vecino de la comunidad Santa Bárbara, aseguró que gozan del servicio sólo una vez a la semana.

"Aquí llega el agua el lunes y después tenemos seis días sin agua, eso ha sido así siempre", expresó.

En el sector Los Cocalitos la distribución del recurso también es irregular, según denunciaron habitantes consultados.

"El agua viene cada cuatro días y sólo se puede usar en las noches hasta las 6:00 de la mañana del otro día. Lo que queremos es que el agua venga todo los días y que la dejen todo el día", opinó la señora Yusmely Villarroel.

Dos peticiones

En el sector La Picha, vecinos afirman que no sólo tienen que lidiar con las constantes fallas en el servicio de agua, sino también con las deficiencias en la distribución de energía eléctrica en la zona.

El residente Enrique Méndez apuntó que por las averías en el sistema eléctrico se le dañó un aire acondicionado central hace unos meses.

"La luz la quitan sin previo aviso y eso es hasta dos o tres veces al día, ya tenemos meses así. Tenemos un problema con el transformador, ya que necesitamos uno de mayor capacidad para que no haya tantas fallas. Y lo del agua es diario, la quitan una semana y cuando viene es poquita, sin fuerza. Cuando no hay agua a uno le toca ir a otro sector para abastecerse", agregó.

Residentes consultados esperan que las autoridades locales ofrezcan soluciones a estos problemas a la brevedad posible.

Guanta / Jesús Bermúdez