El Tiempo en la calle | En sectores de Puerto La Cruz lidian con diversos problemas de servicios públicos (+Fotos)

Lo que es sinónimo de tranquilidad para algunos, es motivo de preocupación para otros. Al menos eso es lo que se percibe en varios sectores de Puerto La Cruz, donde tienen diversos problemas con los servicios públicos.

Un ejemplo de eso es la calle San Nicolás, que comparten las comunidades Saigón y El Paraíso. Ambas están cerca, solo divididas por la avenida Prolongación Paseo Colón, pero en la primera tienen un asfaltado en condiciones normales, mientras que en la otra el deterioro es evidente.

Algo similar ocurre con las aguas servidas, la recolección de basura y en menor medida con las aguas blancas, tanto en los sectores mencionados como en La Vecindad, ubicado también en los alrededores del Conjunto Residencial El Maguey.

Calles deterioradas

Jesús Arrioja vive desde hace décadas en la calle San Juan del sector 3 de El Paraíso. Según dijo, por allí no ven trabajo de asfaltado desde el segundo período de Tarek William Saab como gobernador, es decir, hace 15 años aproximadamente.

"Con el pasar del tiempo el asfalto se ha ido desgastando hasta lo que vemos actualmente. Una de las razones es que no tenemos un drenaje eficiente, así que cuando llueve se inunda la avenida y también las calles adyacentes", comentó.

En el lado de enfrente, en la calle San Nicolás, el deterioro vial también lleva años, aunque en los últimos días la cosa empeoró porque cuadrillas de trabajo abrieron un hueco para reparar una tubería de aguas blancas.

De acuerdo a Julio Díaz, justo el del agua era el principal problema que tenían de ese lado de El Paraíso y ahora les queda esperar a que la obra sea culminada con el asfaltado, donde espera que se incluya también la calle El Mar.

Apartados

Y mientras Díaz asegura que el aseo funciona bien ya que un camión de recolección de desechos pasa todos los días por la calle San Nicolás, Luis Malavé se quejó de que los de la calle San Nicolás deben salir hasta la avenida a dejar las bolsas con desperdicios.

"Ya uno se acostumbró, pero no deja de ser tedioso tener que caminar una cuadra y media o dos cuadras, bien sea en la mañana o en la noche, porque para acá no se mete el camión", expresó.

De igual manera la señora Ana Hernández comentó que en El Paraíso fueron colocadas tuberías de gas directo y a los únicos que dejaron por fuera fue a los del sector 3, específicamente los de la calle San Juan.

"El proyecto iba bien encaminado pero de repente lo pararon por razones técnicas, según nos dijeron. Pero al final las más de 20 familias que vivimos de este lado somos las que quedamos sin el servicio y seguimos dependiendo de bombonas", contó.

Preocupación

En el barrio Saigón algunos vecinos señalaron que solo tienen una preocupación y es un poste que se ha ido inclinando, por lo que temen que en algún momento se desplome y genere fallas en el servicio eléctrico.

Como contraste está la comunidad conocida como La Vecindad, donde reúnen todos los problemas que se reparten los sectores antes mencionados, así que la preocupación se les multiplica.

"Tenemos problemas con las cloacas, con el agua potable, con la vialidad, con el aseo y hasta con unas tapas de alcantarillas rotas que impiden el paso normal de vehículos", indicó el vecino Johan Núñez.

Agregó que en su barrio no se ha visto tanta mano gubernamental en los últimos años, como sí se ha visto en otros, algo que atribuye a la ubicación del mismo. "Mientras más lejos estemos del área céntrica, más tardan en llegar las soluciones", finalizó.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo