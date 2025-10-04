El Tiempo en la calle | En sectores de Naricual claman por atención gubernamental 

Quienes residen en los sectores José Antonio Anzoátegui, 19 de Abril y Aguas Calientes, en la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar, claman por atención de las autoridades gubernamentales.

Mencionaron que entre las principales fallas con las que tienen que lidiar diariamente está el servicio de agua potable y electricidad. Hicieron énfasis en el mal estado de la vía principal, que lleva años sin ser asfaltada y cada vez luce peor, lo que genera dificultades con el transporte público.

De igual manera los vecinos señalaron que en la casa alimentaria ubicada en la zona se las ven más complicadas con el agua, pues solo tienen un tanque para almacenar el líquido y está roto, lo que, a su juicio, da muestra del descuido al que están sometidos.

Males comunes

José Carías resaltó que, al quedar tan cerca unos de otros, los sectores José Antonio Anzoátegui, 19 de Abril y Aguas Calientes comparten los mismos males, para los que piden solución lo más pronto posible.

"La situación con el agua es terrible. Nos la mandan cada tres o cuatro semanas porque la estación de bombeo que está en Tabera siempre tiene alguna falla y desde ahí es que nos abastecen", comentó el habitante de la comunidad José Antonio Anzoátegui.

Gladys Cabeza, quien vive en Aguas Calientes, contó que en su sector normalmente resuelven los quehaceres diarios con el agua del río, aunque también se sumó a la petición de una solución urgente para el sistema de distribución del recurso.

Vía destruída

Tanto Carías como Cabeza coincidieron en lo desastroso que luce el asfaltado en la vía Principal de esa zona (carretera Naricual-Tabera), que por ejemplo conecta con la población de Aragüita.

"Las calles son un desastre y la carretera principal también. Eso es hueco por todos lados, por lo que pedimos que al menos se le eche granzón para nivelar y que los carros tengan menor riesgo de daño, ya que de paso los repuestos, cauchos y demás están caros", expresó el señor.

La mujer acotó que la condición de la vía profundiza el problema de transporte que tienen, en vista de que son pocos los conductores de buses o camionetas que se atreven a cubrir la ruta completa.

"Cuando es verano todo el polvo se nos mete a las casas y cuando es invierno es un 'charco' permanente. Eso sin contar que, si llueve muy duro, se sale el río y las calles quedan totalmente cubiertas de agua", aseguró.

Descuido

William Miranda, habitante de 19 de Abril, dijo que al cúmulo de problemas que describieron los vecinos se le suma el tema eléctrico, pues quedan sin luz casi todos los días y por varias horas.

Además, la casa alimentaria que está en el lugar presenta mayores dificultades con el tema del agua, pues sólo tienen un tanque para almacenamiento y está roto. "Entonces hay que ir de puerta en puerta pidiéndole a los vecinos, que dan cuando se puede", comentó.

Barcelona/ Javier A. Guaipo